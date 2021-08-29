Українські спортсмени підбили медальні підсумки п’ятого дня Паралімпіади

У Національному комітеті спорту інвалідів України підбили медальні підсумки п’ятого дня Паралімпійських ігор, що тривають у столиці Японії Токіо.

Цього дня українські паралімпійці здобули ще дев’ять медалей: дві золоті, п’ять срібних і дві бронзові.

Ось медалісти 28 серпня:

«Золото»:

🥇Оксана Зубковська (легка атлетика, стрибки у довжину, клас T12),

🥇Роман Полянський (академічне веслування, одиночка, клас PR1).

«Срібло»:

🥈 Андрій Трусов (плавання, 400 м в/с, клас S7),

🥈 Наталія Олійник (пауерліфтинг, до 79 кг),

🥈 Денис Остапченко (плавання, 50 м на спині, клас S3),

🥈 Ілля Яременко (плавання, 50 м в/c, клас S13),

🥈 Анастасія Мисник (легка атлетика, штовхання ядра, клас F20).

«Бронза»:

🥉 Олександр Назаренко (дзюдо, до 90 кг, клас В2),

🥉 Максим Веракса (плавання, 50 м в/c, клас S13).

Таким чином, на цей час Україна має на Паралімпіаді вже 43 медалі: 10 золотих, 22 срібних, 11 бронзових.

У неофіційному командному заліку Україна перебуває на п’ятому місці, після Китаю, Великої Британії, США і команди Паралімпійського комітету Росії, яка на знак покарання за державну програму допінгу у спорті в цій країні не має права представляти саму Росію.

Паралімпійські ігри-2020, що через коронавірусну пандемію були перенесені з минулого року, але зберегли його в своєму позначенні, тривають у Токіо з 24 серпня до 5 вересня. Участь у змаганнях беруть понад 4 тисячі спортсменів-паралімпійців.