Двоє афганських спортсменів приїхали на Паралімпійські ігри

Два паралімпійських спортсмени з Афганістану прибули до Олімпійського містечка в Токіо і наступного тижня змагатимуться у своїх категоріях, повідомив 28 серпня Міжнародний паралімпійський комітет.

Команда Афганістану складається з двох людей: тхеквондистки Закії Худададі та легкоатлета Хоссейна Расулі. Вони вилетіли з Кабула до Парижа, звідки продовжили поїздку до Токіо.

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Вони мали прибути до Токіо 17 серпня, але не змогли залишити Афганістан після того, як до влади прийшли таліби. Ризик того, що вона може не виїхати з Кабула, спонукав Худададі записати відеозвернення із закликом допомогти їй залишити країну для участі в Паралімпіаді.

Худададі стане першою спортсменкою Афганістану, яка виступатиме на Паралімпійських іграх після змагань в Афінах 2004 року. Вона виступатиме у жіночій ваговій категорії з тхеквондо 44-49 кілограмів. Расулі змагатиметься у дистанції на 400 метрів серед чоловіків.

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс заявив, що 12 днів тому МКК отримав повідомлення, що паралімпійська команда Афганістану не зможе поїхати до Токіо.

Воно «розбило серця всіх долучених до паралімпійського руху і залишило обох спортсменів спустошеними», додав він.

Але завдяки «великій глобальній операції», додав Парсонс, паралімпійці були евакуйовані з Афганістану і благополучно прибули до Токіо.

Паралімпійські ігри-2020 почалися 24 серпня і триватимуть до 5 вересня.