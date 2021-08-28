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Паралімпійські ігри: українська збірна виборола 12 медалей за четвертий день – НОК

Один із золотих медалістів Євгеній Богодайко на змаганнях у Ріо-Де-Жанейро, 2016 рік

Українська збірна за четвертий день Паралімпійських ігор у Токіо виборола 12 медалей, повідомляє Національний олімпійський комітет.

Зокрема, п’ять золотих медалей отримали плавці: Євгеній Богодайко (100 метрів брас), Максим Крипак (100 метрів вільним стилем), Михайло Сербін (100 метрів на спині), Денис Дубров (200 метрів комплекс) і Єлизавета Мерешко (100 метрів брас).

Ще четверо паралімпійців здобули чотири медалі:

  • Віктор Смирнов (плавання, 100 м на спині, клас – S11)
  • Наталія Морквич (фехтування, рапіра, клас – А)
  • Роман Данилюк (легка атлетика, штовхання ядра, клас – F12)
  • Ірина Гусєва (дзюдо, до 63 кілограм, клас – B2)

Також дзюдоїст Руфат Магомедов здобув «бронзу» в категорії «до 73 кілограм», а Іван Май та Максим Ніколенко – «бронзу» з настільного тенісу.

Напередодні, у третій день Олімпіади, Україна завоювала 11 нагород.

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