Олександр Петраков очолив збірну України з футболу. Що про нього відомо?

Збірна України з футболу нарешті отримала тренера. Після майже тритижневого вибору нового керманича в Українській Асоціації Футболу нарешті вирішили, що виконувачем обов’язків тренера національної збірної із футболу буде Олександр Петраков. Саме цей тренер у 2019 році із «молодіжкою»​ виграв чемпіонат світу.

Що відомо про Петракова?

64-річний Олександр Петраков є вихованцем київського «Динамо», проте за першу команду так і не зіграв.

Грав на позиції центрального захисника. За 8 років зіграв 250 матчів у клубах «Локомотив» (Вінниця), СКА (Київ), «Дніпро» (Черкаси), «Авангард» (Рівне), «Колос» (Нікополь).

Пізніше став тренером, працював із кількома українськими клубами, а у 2001 році очолив дитячо-юнацьку школу київського «Динамо», яку тренував п'ять років.

А з 2010 року почав працювати з різними юнацькими збірними України: від U-17 до U-20.

Історичний чемпіонат світу у 2019 році був для Петракова не першим, як для тренера «​молодіжки». Саме він у 2015 році разом із «синьо-жовтими» пробився до 1/8, де фортуна посміхнулася команді з Сенегалу, а не українцям. За результатами пенальті путівку до чвертьфіналу отримали суперники команди Петракова. До речі, у тому складі грали такі гравці як Коваленко та Яремчук.

А ось склад молодіжної збірної у 2019 році вже показав, що з цим тренером готові боротися до останнього. На Євро-2019 вийшли до півфіналу, хоча ніхто не очікував, що вони зможуть подолати груповий відбір. А потім й взагалі стали першими в історії українського футболу чемпіонами світу.

Саме з Петраковим молодіжна збірна U-20 (до 20 років) у фіналі вони обіграли Південну Корею 3:1. Хоча на той момент було багато скептиків серед футбольних експертів, яким не подобалася стратегія Петракова.



Після історичного року Петраков не став зіркою українського футболу. Навіть звання найкращого тренера на церемонії «Футбольні зірки» тоді здобув не він, а Андрій Шевченко.

Та й сам Петраков – не з тих, хто любить увагу та розкіш. Так, наприклад, він відмовився після світової першості летіти всією командою на чартері. Переможці прибули в Україну звичайним рейсом.

Футболісти запевняють, Петраков вміє знайти слова та мотивувати, журналісти зізнаються – він щирий на конференціях і ніколи не «виляє», відповідає на питання, навіть попри те, що вони можуть бути незручними.

Футбольні фанати з одного боку радіють, що буде тренер, який спілкується українською мовою, і хто вже вигравав чемпіонат світу, коли в нього не вірили, з іншого – розуміють, що «​молодіжка» та національна команда мають різні рівні.

Що кажуть експерти?

«Коли видатного скульптора Мікеланджело Буонарроті запитали про секрет його майстерності, він відповів: – Нічого складного! Беру брилу мармуру і відсікаю від неї усе зайве! Приблизно теж саме має тепер зробити новопризначений тренер національної футбольної збірної Олександр Петраков», – пише журналіст Микола Несенюк.



«Вітаю Олександра Петракова з призначенням на посаду головного тренера збірної України. Петраков – досвідчений тренер, і як ніхто інший заслужив шанс проявити себе. Наш «old school», на мій погляд, ще не сказав у сучасному футболі свого останнього слова. Викликали на збір Тараса Качараба, і це заслужено…», – пише журналіст В'ячеслав Заховайло.



«Нарешті після п'яти викреслених років зможу з чистим серцем підтримувати збірну з футболу. І хоч розумію, що Петраков на цій посаді тимчасово, буду щиро втішений, якщо йому щось вдасться», – пише спортивний оглядач Іван Вербицький.

Що змінилося з приходом Петракова?

Уже відомо, що виконуючий обов’язки тренера збірної України зробив перші правки у складі команди, які були оголошені раніше.

Так захисник Тарас Качараба, який виступає у «Славії» (Чехія), та Данило Сікан з донецького «Шахтаря» потрапили до основного складу «синьо-жовтих». Хоча раніше ці гравці не виступали за головну збірну.

А також до резерву потрапив Сергій Булєца, який грає за луганську «Зорю» та знаходиться в оренді київського «Динамо». Його вже викликали до лав збірної України у листопаді 2020 року. Тоді «синьо-жовті» через спалах коронавірусу мали кадрові проблеми.

Проте усі три гравці вже виступали під керівництвом Петракова у молодіжних та юнацьких збірних.

Коли вболівати за збірну України?

1 вересня «синьо-жовті» зіграють проти команди Казахстану в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Уже 4 вересня також в рамках відбору на світову першість українська команда вдома прийматиме збірну Франції.

На 8 вересня заплановано товариський матч Чехії та України.

Раніше в Українській асоціації футболу повідомляли, що УЄФА скасувала квоту, яку отримували фани виїзних команд, на час вересневих матчів відбору на чемпіонат світу-2022.

Таким чином, на матчах зможуть бути присутні лише місцеві глядачі. Отже, до Казахстану українці вболівати не поїдуть, але і на матч з Францією не приїде підтримка від гостей.