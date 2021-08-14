Спорт – інтегрований у політику і це зокрема демонструє Росія. Вона у своїх пропагандистських шоу не обійшла увагою успіх Жана Беленюка і український атлет дав відповідь на цей хейт у Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода. Водночас Жан закликав не цькувати українську призерку Олімпіади у Токіо Ярославу Магучіх. Жан підкреслив: і він, і Ярослава, і всі українські спортсмени не забувають, що між Україною та Росією триває війна. Як зауважив Жан: він не лише атлет, народний депутат, він представляє ЗСУ. І саме армія захищає Україну від агресора.
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Олімпіада, хейт і «знавець» гопака Скабєєва – Жан Беленюк
Спорт – інтегрований у політику і це зокрема демонструє Росія. Вона у своїх пропагандистських шоу не обійшла увагою успіх Жана Беленюка і український атлет дав відповідь на цей хейт у Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода. Водночас Жан закликав не цькувати українську призерку Олімпіади у Токіо Ярославу Магучіх. Жан підкреслив: і він, і Ярослава, і всі українські спортсмени не забувають, що між Україною та Росією триває війна. Як зауважив Жан: він не лише атлет, народний депутат, він представляє ЗСУ. І саме армія захищає Україну від агресора.
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