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Суботнє інтерв'ю

Олімпіада, хейт і «знавець» гопака Скабєєва – Жан Беленюк

Олімпіада, хейт і «знавець» гопака Скабєєва – Жан Беленюк
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Олімпіада, хейт і «знавець» гопака Скабєєва – Жан Беленюк

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Спорт, олімпіади стали суттєвим важелем пропаганди і на це варто зважати, наголосив олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби Жан Беленюк. Він не погоджується з думкою, що «спорт – поза політикою».

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Спорт – інтегрований у політику і це зокрема демонструє Росія. Вона у своїх пропагандистських шоу не обійшла увагою успіх Жана Беленюка і український атлет дав відповідь на цей хейт у Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода. Водночас Жан закликав не цькувати українську призерку Олімпіади у Токіо Ярославу Магучіх. Жан підкреслив: і він, і Ярослава, і всі українські спортсмени не забувають, що між Україною та Росією триває війна. Як зауважив Жан: він не лише атлет, народний депутат, він представляє ЗСУ. І саме армія захищає Україну від агресора.

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