Зеленський назвав Беленюка «одним із найдостойніших синів України» і закликав поліцію реагувати на расизм

Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент за участю народного депутата, борця греко-римського стилю Жана Беленюка, заявивши, що будь-які прояви расизму або ксенофобії в Україні неприпустимі.

«Український гімн прозвучав на Олімпіаді в Токіо саме завдяки Жану Беленюку. Він – один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ. А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі. Поліція має суворо реагувати на такі випадки та припиняти їх» –написав Зеленський у твітері.

Сам олімпійський чемпіон повідомив у фейсбуці, що дав свідчення в поліції щодо інциденту і подякував всім за підтримку.

Партія і фракція «Слуги народу» зажадала від Нацполіції у найкоротші терміни встановити та притягнути до відповідальності осіб, які вигукували образи на адресу Беленюка.

Поліція вже повідомила, що проводить перевірку щодо конфлікту – відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань.

Раніше сьогодні депутат-спортсмен Жан Беленюк повідомив, що у центрі Києва невідомі чоловіки намагалися спровокувати конфлікт, викрикуючи на його адресу образливі слова, які можуть бути кваліфіковані, як такі, що пов’язані з кольором шкіри.

До бійки, як сказав депутат, справа не дійшла. Беленюк у фейсбуці поставив риторичне запитання: «Чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?».

Жан Беленюк виборов першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця.

На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії «Слуга народу», № 10 в списку.

З 29 серпня 2019 року – перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту у Верховній Раді України IX скликання.