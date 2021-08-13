Депутат-спортсмен Жан Беленюк заявив про образи на його адресу в центрі Києва

У центрі Києва невідомі чоловіки намагалися спровокувати конфлікт щодо народного депутата Жана Беленюка. Про це сам Беленюк написав у фейсбуці.

«Кілька хвилин тому, невідомі мені молодики, підійшовши до мене в центрі Києва (Печерськ), намагалися спровокувати конфлікт. Викрикуючи образливі речі типу: «чорна мавпа щось знає про патріотизм?!» та «вали до Африки», – повідомив Беленюк.

Він додав, що до бійки справа не дійшла.

«Мені цікаво, чи українець я для своєї держави, які критерії патріотизму існують в ній?! Наскільки олімпійський чемпіон може себе безпечно почувати в своїй Батьківщині і в рідному місті? І чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які кладуть життя на її прославляння?», – зазначив Беленюк.

Радіо Свобода намагається отримати докладний коментар щодо інциденту.

Жан Беленюк виборов першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Токіо. У фіналі українець боровся із триразовим призером чемпіонатів світу Віктором Лорінцем із Угорщини. Зустріч завершилася із рахунком 5:1 на користь українця.

На парламентських виборах 2019 обраний народним депутатом від партії «Слуга народу», № 10 в списку.

З 29 серпня 2019 року – перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту у Верховній Раді України IX скликання.