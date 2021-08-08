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Підсумки Олімпіади: США виграли медальний залік, Україна – 44-та

Єдине золото збірній України приніс борець Жан Беленюк (на фото)

Змагання на Олімпійських іграх у Токіо добігають кінця, набуває фінальних обрисів і неофіційний медальний залік головного старту чотириріччя.

Лише на фініші змагань американські олімпійці змогли випередити китайських. У активі збірної США 113 медалей (39 золотих, 41 срібна і 33 бронзових), у команди Китаю – 88 нагород (38–32–18). На третьому місці фінішували господарі турніру японці – 58 медалей (27–14–17).

Команда України здобула 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових нагород, цього вистачило для 44-го місця.

Всього на Олімпіаді медалі здобували представники 86 країн.

«В житті не було нічого кращого» – Беленюк і Насібов привезли в Україну олімпійські медалі (відео)
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«В житті не було нічого кращого» – Беленюк і Насібов привезли в Україну олімпійські медалі (відео)

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На момент написання цього тексту триває лише фінал чоловічого ватерпольного турніру, за перемогу змагаються команди Сербії та Греції, але на позиції більшості олімпійських збірних цей результат уже не вплине.

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