Підсумки Олімпіади: США виграли медальний залік, Україна – 44-та

Змагання на Олімпійських іграх у Токіо добігають кінця, набуває фінальних обрисів і неофіційний медальний залік головного старту чотириріччя.

Лише на фініші змагань американські олімпійці змогли випередити китайських. У активі збірної США 113 медалей (39 золотих, 41 срібна і 33 бронзових), у команди Китаю – 88 нагород (38–32–18). На третьому місці фінішували господарі турніру японці – 58 медалей (27–14–17).

Команда України здобула 1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових нагород, цього вистачило для 44-го місця.

Всього на Олімпіаді медалі здобували представники 86 країн.

На момент написання цього тексту триває лише фінал чоловічого ватерпольного турніру, за перемогу змагаються команди Сербії та Греції, але на позиції більшості олімпійських збірних цей результат уже не вплине.