Футбол: новий тренер збірної вніс зміни в її основний та резервний склади

Призначений виконувачем обов’язків головного тренера національної команди України Олександр Петраков вніс зміни в її основний та резервний склади. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Перед початком вересневого збору Петраков перевів з резервного складу до основного захисника чеської «Славії» Тараса Качарабу та нападника донецького «Шахтаря» Данила Сікана.

До резервістів приєднався гравець луганської «Зорі» Сергій Булеца.

У вересні національна збірна проведе два матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 року – проти Казахстану (1 вересня) та Франції (4 вересня), а також товариську гру з Чехією.

Оновлений розширений склад національної команди перед вересневими зборами виглядає наступним чином:

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія).

Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін («Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія). Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія» Прага, Чехія).

Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія» Прага, Чехія). Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – «Ференцварош», Угорщина).

Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – «Ференцварош», Угорщина). Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк). Резервний список: Євген Макаренко («Фехервар», Угорщина), Віктор Коваленко («Спеція», Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар» Донецьк), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін, Сергій Булеца (обидва — «Зоря» Луганськ).

Виконавчий комітет Української асоціації футболу 17 вересня призначив виконувачем обов’язків головного тренера національної збірної з футболу Олександра Петракова, який у 2019 році привів до світового чемпіонства юніорську збірну гравців віком до 20 років.