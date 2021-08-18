УАФ визначилася з виконувачем обов’язків тренера національної збірної

Виконувачем обов’язків тренера національної збірної з футболу призначили Олександра Петракова. Про це повідомив очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною U-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконуючого обов’язки головного тренера. Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу. Олександр Васильович – всесвітньо відомий спеціаліст, має високий авторитет серед нашої футбольної спільноти і необхідні знання та досвід для того, щоб на даному етапі очолити головну команду країни. Тому цілком заслужено отримав одноголосну підтримку членів Виконкому», – мовиться у повідомленні.

В УАФ кілька разів переносили оголошення нового наставника національної команди.

На початку серпня про завершення роботи на посаді головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко, головним досягненням якого став вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Український наставник клубу «Аль-Айн» Сергій Ребров наголосив, що «був би радий» очолити національну футбольну команду, однак наразі має контракт з клубом.

Раніше Реброва називали одним з претендентів на посаду головного тренера національної збірної з футболу. Зокрема про це заявляв Мирон Маркевич.