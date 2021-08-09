УАФ 9 серпня назве ім’я тренера, який замінить Андрія Шевченка на чолі збірної

Українська асоціація футболу (УАФ) 9 серпня проведе засідання свого виконавчого комітету, на якому визначить ім’я нового головного тренера збірної. Про це минулого тижня оголосив президент УАФ Андрій Павелко.

Серед кандидатів називали прізвища Сергія Реброва, Мирона Маркевича та інших фахівців.

Сам Маркевич 7 серпня заявив, що йде з посади голови комітету національних збірних України, а наступним наставником «синьо-жовтих» стане Сергій Ребров.

Упродовж останніх півтора місяця Сергій Ребров очолював клуб «Аль-Айн» із Об’єднаних Арабських Еміратів, а до того впродовж трьох років успішно працював в угорському «Ференцвароші».

На початку серпня про відставку з посади головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко, головним досягненням якого став вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.