Збірна України повернулася з «Євро-2020»

Збірна України з футболу повернулася до Києва після участі в Чемпіонаті Європи з футболу.

В аеропорті «Бориспіль» команду зустрічали кількасот уболівальників.

Українські футболісти дійшли до чвертьфіналу «Євро-2020», де поступилися одному з фаворитів змагання – збірній Англії – з рахунком 0-4.

Тренер української збірної Андрій Шевченко подякував гравцям за їхню боротьбу на полі, а українцям – за підтримку.