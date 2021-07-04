Збірна України повернулася з «Євро-2020»

Збірна України з футболу повернулася до Києва після участі в Чемпіонаті Європи з футболу.
В аеропорті «Бориспіль» команду зустрічали кількасот уболівальників.
Українські футболісти дійшли до чвертьфіналу «Євро-2020», де поступилися одному з фаворитів змагання – збірній Англії – з рахунком 0-4.
Тренер української збірної Андрій Шевченко подякував гравцям за їхню боротьбу на полі, а українцям – за підтримку.
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