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Збірна України повернулася з «Євро-2020»

«Євро-2020»: збірну України зустріли у Борисполі (відео)
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«Євро-2020»: збірну України зустріли у Борисполі (відео)

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«Євро-2020»: збірну України зустріли в Борисполі (відео)

Збірна України з футболу повернулася до Києва після участі в Чемпіонаті Європи з футболу.

В аеропорті «Бориспіль» команду зустрічали кількасот уболівальників.

Українські футболісти дійшли до чвертьфіналу «Євро-2020», де поступилися одному з фаворитів змагання – збірній Англії – з рахунком 0-4.

Тренер української збірної Андрій Шевченко подякував гравцям за їхню боротьбу на полі, а українцям – за підтримку.

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