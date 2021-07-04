Євро-2020: чи вболівав Донецьк за збірну України?

Уподобання донецьких футбольних фанатів, що стежать за Євро-2020, розділилися. За українську збірну вболівали. Але не всі.

«За Україну, звичайно», – каже місцевий.

«Пацани грають наші – Зінченко, Малиновский, із «Шахтаря» хлопці. Сподіватимусь, що наші переможуть і порадують донеччан», – додав інший перед грою Україна – Англія.

«Мені не дуже цікаво дивитися матчі збірної України, чомусь. Стежу, але не вболіваю», – каже місцевий мешканець.

«Це той випадок, коли, на жаль, я за Англію», – додає інший.

Цьогоріч на чемпіонаті Європи українська збірна вперше вийшла в чвертьфінал. У Донецьку по-своєму оцінюють її гру і самих гравців.

«Степаненко і, цей, Зінченко непогано грає», – каже місцевий.

«Напевно, найбільше виділяється Зінченко, ну і Бущан непогано, тому що рятує в деяких моментах», – каже донецький фанат футболу.

«Особисто як люди мені ніхто там не подобається, але Ярмоленко, я вважаю, він трудовий такий хлопець, як гравця я його поважаю», – каже місцевий.

Україна в чвертьфіналі програла Англії з рахунком 4:0. Символічно, що саме в Донецьку під час Євро-2012 збірна України вже зустрічалася з англійцями. На «Донбас-Арені». І англійці теж перемогли. Тоді вибухнув скандал через незарахований гол українців.

«Дуже добре пам'ятаю цю гру. Шкода, що тоді не було VARa. Гол Девіча тоді б зарахували, швидше за все. І може після цього Україна додавила б і вийшли б тоді в плей-офф», – згадує гру мешканець Донецька.

«Битва була рівною, кому пощастило – тому пощастило», – каже інший.

В цілому, за Чемпіонатом Європи в Донецьку стежать. У кожного є свої фаворити і улюблені моменти.

«Франція-Швейцарія. Дуже несподіваний результат, насправді. Франція, все-таки, фаворитом була», – розповідає про улюблений матч місцевий.

«На даний момент Італія непогано грає», – каже інший.

«Я думаю, що Італія, тому що вони видали безпрограшну серію велику. І пропускають мало», – ділиться своїми здогадками про перемогу місцевий хлопець.

«Я думаю, італійці. Вони підняли свій рівень за останні роки, у них сама така агресивна гра, що в загальному має бути в футболі. Удари, напади, те, за що ми любимо цю гру», – каже інший.

«Я ні за кого конкретно не вболіваю, просто подобається дивитися чемпіонат Європи», – говорить місцевий.

Попри скасування комендантської години на літні вихідні, в Донецьку спорт-бари працюють до 22:00. Тому матчі доводиться дивитися або вдома, або іноді покази йдуть на екрані на бульварі Пушкіна.

«Тут у нас в Донецьку нічого немає. Кожен може там потихеньку у себе в телевізорі дивитися», – каже чоловік.

«Хотілося б сходити на стадіон, поринути в цю всю атмосферу, але, на жаль, не виходить поки що», – ділиться бажаннями інший.

Зараз вболівальники з ностальгією згадують, як Донецьк зустрічав​ Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (Євро-2012).

«Українські кольори, прапори, в нашому місті були матчі, було все круто і вся Україна була в жовто-синіх кольорах», – пригадує донецький парубок.

«Це було фантастично. Особливо, коли ігри в Донецьку були – це було незабутньо», – пригадує інший.

«Все святково дуже було, в очікуваннях, тоді був економічний ріст, одна країна у нас була, я сам тоді був за Україну», – ностальгує чоловік.

На питання: «Що втратив Донецьк без футболу?» місцеві одностайно відповідають: «все».

«Емоції втратив. Я там живу на Челюскінців, і якраз це дорога до стадіону. І я завжди бачив перед матчами, після матчів, як радісні вболівальники ходили, тепер, на жаль, такої атмосфери немає», – пригадує донеччанин.

«Донецьк втратив потужну команду. На стадіон ходили тисячі, десятки тисяч людей – це було весело, це об'єднувало», – додає інший.

Сьогодні на цьому стадіоні порожньо. «Донбас-Арена» тепер більше схожа на музей, куди іноді водять екскурсії за 75 гривень.

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