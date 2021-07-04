Євро-2020: Шевченко прокоментував виступ збірної у матчі з Англією

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що пишається виступом своєї команди на Євро-2020.

«Минулої ночі ми зіткнулися із сильною командою. Дякую всім вболівальникам за вашу прекрасну підтримку, це було так важливо у нашій подорожі. Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020. Ви написали великі сторінки для українського футболу», – написав Шевченко у фейсбуці.

Крім того, тренер збірної зазначив, що поки рано говорити, чи залишиться він на посаді після чвертьфінальної поразки своєї команди на чемпіонаті Європи. Шевченко сказав, що команда повернеться до Києва і оцінить свою гру.

«Федерація має ухвалити рішення», – сказав Шевченко 3 липня на пресконференції після того, як Англія розгромила Україну в Римі з рахунком 4:0.

«У нас були хороші моменти в грі, але сьогодні стандартні положення не спрацювали, – сказав Шевченко. «Я дійсно задоволений тим, як команда виступила. Я хочу подякувати гравцям за їхнє ставлення до сьогоднішнього дня».

Шевченко став тренером національної збірної України в 2016 році. Колишній нападник входив в число найбільш результативних бомбардирів італійської ліги із «Міланом» та вважається найкращим бомбардиром збірної України в її історії.

Учорашня перемога Англії дозволила команді вийти вперше за 25 років у півфінал чемпіонату Європи – протистояння з Данією на стадіоні «Уемблі» в Лондоні відбудеться 7 липня. В іншому півфіналі Італія зустрінеться з Іспанією 6 липня.

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