Євро-2020: збірна України розгромно поступається англійцям у чвертьфіналі

Збірна України з футболу на чвертьфінальній стадії припинила участь у чемпіонаті Європи. У Римі підопічні Андрія Шевченка не знайшли аргументів проти атлетичної гри команди Англії.

Англійці ударно провели початок кожного з таймів – уже на 4-й хвилині Гаррі Кейн відкрив рахунок, а одразу по перерві родоначальники футболу відзначилися ще двічі – головою відзначилися Гаррі Маґвайр та все той же Гаррі Кейн. На 63-й хвилині також із другого поверху після подачі кутового забив Джордан Гендерсон – 4:0.

Таким чином, сформувалися всі півфінальні пари Євро-2020: італійці зіграють з іспанцями, а данці – з англійцями.