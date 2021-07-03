Склад на Англію: до «основи» повернувся Миколенко

Лівий захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко, який невпевнено провів перші поєдинки в збірній України на чемпіонаті Європи з футболу, повернеться до основного складу в чвертьфінальному матчі проти команди Англії.

Про таке рішення тренерського штабу «синьо-жовтих» стало відомо менш як за годину до початку гри.

Місце у воротах зберіг Георгій Бущан, компанію Миколенку в захисті складуть Ілля Забарний, Сергій Кривцов і Микола Матвієнко, правим вінгером працюватиме Олександр Караваєв. Руйнувати атаки англійців покликані опорні півзахисники Сергій Сидорчук і Олександр Зінченко, ближче до нападу діятиме Микола Шапаренко, на вістрі атак – Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Англійці обрали такий склад: Пікфорд у воротах, Шоу, Маґвайр, Стоунз і Волкер у захисті, Філіпс та Райз в опорній зоні, Стерлінґ, Маунт і Санчо – ближче до нападу, єдиним форвардом є Кейн.

Поєдинок на римському «Стадіом Олімпіко» розпочнеться о 22:00, переможець зіграє у півфіналі з командою Данії.