Євро-2020: Данія вийшла до півфіналу

На чемпіонаті Європи з футболу визначився третій півфіналіст, ним стала збірна Данії, яка переграла суперників із Чехії.

Данці класно провели перший тайм, у якому відзначилися двічі – на 5-й хвилині після подачі кутового забив Томас Ділейні, а на 42-й хвилині записав на свій рахунок гол Каспер Дольберг.

По перерві, на 49-й хвилині, повернув інтригу до гри головний бомбардир чехів Патрік Шик.

Після цього рахунок у грі не змінився, данці перемогли 2:1.

Збірна Данії стала суперницею переможця пари Англія – Україна. Останній чвертьфінал розпочнеться о 22:00 за Києвом.

2 липня пару півфіналістів сформували Італія та Іспанія.