Збірна Іспанії стала першим півфіналістом Євро-2020

Збірна Іспанії з футболу стала першим півфіналістом чемпіонату Європи. Підопічні Луїса Енріке не змогли переграти непоступливу команду Швейцарії ані в основні 90 хвилин, ані в овертаймі, і лише в серії пенальті фортуна була на боці фаворитів.

Іспанці першими забили – ще на 8-й хвилині рикошет від Деніса Закарії спричинив взяття воріт швейцарців. Утримати перевагу команда Іспанії не змогла – на 68-й хвилині Джердан Шачірі зрівнює рахунок.

На 78-й хвилині швейцарці залишилися в меншості після брутального фолу Ремо Фройлера, але за понад 40 хвилин ігрового часу результат 1:1 не змінився.

О 22:00 розпочнеться ще одне чвертьфівнальне протистояння – Італія – Бельгія.

Збірна України свій поєдинок цієї стадії зіграє 3 липня проти англійців.