Збірна Іспанії стала першим півфіналістом Євро-2020

Збірна Іспанії з футболу стала першим півфіналістом чемпіонату Європи. Підопічні Луїса Енріке не змогли переграти непоступливу команду Швейцарії ані в основні 90 хвилин, ані в овертаймі, і лише в серії пенальті фортуна була на боці фаворитів.
Іспанці першими забили – ще на 8-й хвилині рикошет від Деніса Закарії спричинив взяття воріт швейцарців. Утримати перевагу команда Іспанії не змогла – на 68-й хвилині Джердан Шачірі зрівнює рахунок.
На 78-й хвилині швейцарці залишилися в меншості після брутального фолу Ремо Фройлера, але за понад 40 хвилин ігрового часу результат 1:1 не змінився.
О 22:00 розпочнеться ще одне чвертьфівнальне протистояння – Італія – Бельгія.
Збірна України свій поєдинок цієї стадії зіграє 3 липня проти англійців.
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