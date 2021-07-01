«Прокинувся знаменитим»: за три дні на форварда Довбика підписалися 45 тисяч людей в інстаграмі

Популярність нападника збірної України Артема Довбика – на піку після того, як він на 121-ій хвилині забив переможний гол у матчі зі Швецією. Лише за три дні на його сторінку в інстаграмі підписалися 45 тисяч людей.

Згідно з даними інструменту Crowdtangle, що відстежує популярний контент у мережі, за день до матчу, 28 червня, на Довбика було підписано 12,8 тисячі людей. Зараз він уже має 58 тисяч підписників.

До матчу його публікації збирали близько п’яти, рідше – десять тисяч лайків. Останній допис вподобали 50 тисяч користувачів інстаграма.

«Хочу подякувати вболівальникам за шалену підтримку та віру! Це історична перемога для нашої країни, і я гордий бути частиною цієї команди!» – пише Довбик в останньому пості.

У коментарях до останнього посту користувачі дякують йому за забитий гол і діляться враженнями від матчу: «Артеме, дякую тобі за свято», «Прокинувся знаменитим!» та «Я через ваш футбол спати не могла».

Більш ранні дописи активно коментують турки, закликають Артема Довбика переходити з «Дніпра-1» до турецького футбольного клубу «Бешикташ».

Гол Артема Довбика, забитий на 121-й хвилині (120:37) під час матчу збірної України зі Швецією 29 червня, став найпізнішим забитим переможним м’ячем в історії чемпіонатів Європи.

Артему Довбику 24 роки. Він народився у Черкасах. Там у 2014 році починав грати у професійний футбол за «Черкаський Дніпро» на позиції нападника. Виступав також за «Дніпро», їздив в оренду у молдовський клуб «Зоря» з міста Бєльці.

А у 2018–2020 роках грав у Данії за команди «Мідтьюлланн» та «Сеннер’юск», із якими вигравав чемпіонат та кубок країни.

Згодом повернувся до України у СК «Дніпро-1», за який виступає й зараз. У минулому чемпіонаті забив за дніпрян шість голів та відзначився одним асистом.