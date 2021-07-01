Матч Україна-Англія: у посольстві нагадали, що в’їзд до Італії для українців закритий

В’їзд українцям до Італії все ще заборонений через пандемію COVID-19, нагадало посольство України в цій країні перед матчем Євро-2020 між збірними України і Англії, що відбудеться 3 липня в Римі.

«Відповідно до Декрету уряду Італії від 18.05.2021… туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще перебувають під забороною», – йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що відвідати Італію громадяни вказаної групи можуть лише за таких підстав (із обов’язковим наданням підтверджувальних документів):

робота;

навчання;

лікування;

повернення на постійне місце проживання;

обставини, пов’язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

Винятками можуть бути повторний в’їзд/виїзд до Італії громадян Італії / ЄС / Шенгенської зони і членів їхніх сімей, а також осіб, які мають довгостроковий статус резидента, і членів їхніх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів у країнах блоку «Е».

Крім того, можливість в’їзду в Італію з країн групи «E» існує для осіб, які мають підтверджені стабільні стосунки (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії / ЄС / Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.

Але при цьому обов’язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-денної самоізоляції.

У посольстві наголосили, що наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну.

Збірна України 29 червня переграла команду Швеції у 1/8 фіналу «Євро-2020».

Українські футболісти вперше зіграють у чвертьфіналі змагань такого рівня. Суперником українців стала збірна Англії. Матч відбудеться 3 липня у Римі.