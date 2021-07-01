Матч Україна-Англія: у посольстві нагадали, що в’їзд до Італії для українців закритий

В’їзд українцям до Італії все ще заборонений через пандемію COVID-19, нагадало посольство України в цій країні перед матчем Євро-2020 між збірними України і Англії, що відбудеться 3 липня в Римі.
«Відповідно до Декрету уряду Італії від 18.05.2021… туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена і Україна, все ще перебувають під забороною», – йдеться в повідомленні.
У посольстві додали, що відвідати Італію громадяни вказаної групи можуть лише за таких підстав (із обов’язковим наданням підтверджувальних документів):
- робота;
- навчання;
- лікування;
- повернення на постійне місце проживання;
- обставини, пов’язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.
Винятками можуть бути повторний в’їзд/виїзд до Італії громадян Італії / ЄС / Шенгенської зони і членів їхніх сімей, а також осіб, які мають довгостроковий статус резидента, і членів їхніх сімей у разі перебування (транзиту) за останні 14 днів у країнах блоку «Е».
Крім того, можливість в’їзду в Італію з країн групи «E» існує для осіб, які мають підтверджені стабільні стосунки (навіть якщо вони не проживають спільно) з громадянами Італії / ЄС / Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.
Але при цьому обов’язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-денної самоізоляції.
У посольстві наголосили, що наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну.
Збірна України 29 червня переграла команду Швеції у 1/8 фіналу «Євро-2020».
Українські футболісти вперше зіграють у чвертьфіналі змагань такого рівня. Суперником українців стала збірна Англії. Матч відбудеться 3 липня у Римі.
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