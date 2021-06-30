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«Динамо»: Бєсєдіну на відновлення знадобиться пів року

Бєсєдін зазнав травми ноги після фолу захисника збірної Швеції Маркуса Даніельссона

Гравцю збірної України Артему Бєсєдіну на відновлення після травми знадобиться близько шести місяців. Про це повідомили у клубі футболіста – київському «Динамо», де той пройшов МРТ-обстеження.

«На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв’язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму», – пояснив головний лікар клубу Андрій Шморгун.

Він зазначив, що наразі проводяться консультації з травматологами та хірургами з приводу методу лікування.

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Бєсєдін зазнав травми ноги після фолу захисника збірної Швеції Маркуса Даніельссона, за який той отримав червону картку.

29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії. Матч відбудеться у Римі 3 липня.

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