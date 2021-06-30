«Динамо»: Бєсєдіну на відновлення знадобиться пів року

Гравцю збірної України Артему Бєсєдіну на відновлення після травми знадобиться близько шести місяців. Про це повідомили у клубі футболіста – київському «Динамо», де той пройшов МРТ-обстеження.

«На знімках МРТ у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв’язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв'язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення. Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилася гіперекстензія (перерозгинання) в колінному суглобі, яка викликала таку значну травму», – пояснив головний лікар клубу Андрій Шморгун.

Він зазначив, що наразі проводяться консультації з травматологами та хірургами з приводу методу лікування.

Бєсєдін зазнав травми ноги після фолу захисника збірної Швеції Маркуса Даніельссона, за який той отримав червону картку.

29 червня збірна України перемогла команду Швеції з рахунком 2:1 і вийшла в 1/4 чемпіонату Європи з футболу, де зіграє зі збірною Англії. Матч відбудеться у Римі 3 липня.