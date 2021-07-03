«Великий шанс засвітитися у світі»: історичний футбольний чвертьфінал «Євро-2020» для України в Римі

Рим – Добре згуртована команда футболістів, майстерність головного тренера Андрія Шевченка і чисельна перевага вболівальників української збірної – це три козирі «синьо-жовтих» у Римі на «Євро-2020» у чвертьфінальному матчі з англійцями. Так італійські (та й західні) спортивні оглядачі оцінюють готовність України до історичного для неї спортивного поєдинку на римському полі «Олімпіко». Якщо додати «ефект Шеви» – улюбленця італійців, присутність Мауро Тассотті у тренерському складі збірної і численну громаду українців на Апеннінах, то можна сказати, що підопічні Шевченка гратимуть майже вдома. І це має стати додатковою психологічною перевагою над футболістами Гарета Саунгейта.

Більшість визнає: англійці є фаворитами, українці – з характером. Це добре усвідомлює і сам Андрій Шевченко.

«Ми розуміємо, що суперник є фаворитом, але ми також знаємо наші сильні сторони. Ми вже показали на турнірі характер і наші принципи гри, від яких ніколи не будемо відходити. Я знаю, що на нас чекає важкий матч, але в моїх гравців є характер. Постараємося його показати», – сказав у п’ятницю на передматчевій пресконференції в Римі головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

В Італії знають і «Шеву», і українську команду

Місцеві медіа концентрували увагу на збірній Англії і майже відсутності її вболівальників у Римі через посилені «ковідні» обмеження. Також чимало публікацій присвятили і українській команді, а найбільше її наставникові – добре знаному в Італії «Шеві».

Сім років його блискучої кар’єри бомбардира у клубі «Мілан» тут зовсім не забули. Ба більше, багато фахівців вже придивляються до нього як до майбутнього тренера того ж «Мілану». Нинішній євротурнір, і зокрема, гра в Римі є чудовою нагодою для Шевченка підтвердити свої здібності з перспективою тренерського крісла у «Мілані», зазначив для Радіо Свобода Даніеле Мальйоккетті, спортивний оглядач столичної газети Il Messaggero.

«Шевченко засвідчив, що він дуже талановитий тренер, кожну гру ретельно готує, вивчає противника, знає, де його вдарити. Шева – це потужна зброя України. Він справді фаховий тренер, розумно міняє тактику на кожний матч. Українці технічно добре підготовлені, Ярмоленко, Зінченко, приємна несподіванка – нападник Довбик – це команда, яка грає, вона добре організована. Малиновський хоч мало грав, але заслуговує на позитивну оцінку. Взагалі українська збірна чи не найбільше з усіх команд може поставити англійців у важке становище», – ділиться висновками для Радіо Свобода спортивний журналіст Мальйоккетті.

На його думку, «синьо-жовті» повинні бити на слабкі сторони суперника, який вважається статичним у захисті. Водночас збірна Саунгейта має відомих сильних гравців, у них класне поєднання молодих і досвідчених футболістів, каже оглядач. Це єдина команда, яка на цьому чемпіонаті досі не пропустила жодного м’яча у свої ворота.

Російський наратив дійшов і до Італії

Не оминає місцева преса і скандальної політичної тематики, яку активно просувають із Росії, напередодні матчу. Деякі неспортивні видання підхопили дискусії про мову спілкування українського тренера й його підопічних: мовляв, «Шевченко майже не говорить українською, він є російським за культурою і менталітетом, чим накликає на себе критику з боку українських фанів-націоналістів».

«Ці дискусії про російську мову Шевченка й інших гравців вважаю нині недоречними. Треба ще багато часу, щоб усі регіони і спортсмени наші розмовляли українською. Та в такий відповідальний, піднесений момент не слід розганяти лінгвістичні війни. Нам слід єднатися позитивом і думати про гарну гру і перемогу «синьо-жовтих», – ділиться думками вболівальник із Флоренції, продавець Сашко Євчун.

Італійці вболіватимуть разом із українцями

Йому не вдалося придбати квиток на матч, та разом із активістами місцевої спільноти він збирається в суботу ввечері вболівати за рідну збірну на площі міста. «Я відчуваю велику гордість, що наші хлопці пройшли до чвертьфіналу. Тут в Італії дуже стежать за цим чемпіонатом, і до мене у магазин багато людей українців та італійців звертаються, запитують, роблять прогнози. Чимало італійців, до речі, будуть вболівати за українську збірну, бо вже багато з них мають родичів українців», – розповідає Сашко для Радіо Свобода.

У тому, що армію українських фанів доповнять також італійські тифозі, не сумнівається і римський уболівальник з довголітнім стажем Емануеле Джудіче: «Більшість наших фанів підтримує Україну. З англійцями італійці вважаються суперниками не лише на спортивному рівні, вони не завжди схвально відгукуються про італійський футбол. Україна є приємним сюрпризом турніру, так само як і Швейцарія, яка поборола Францію. Потім іще вболіваємо за Шеву, він був і залишається улюбленцем спортивної публіки Італії. Українська збірна трохи слабша, але згуртована, це однозначно приємніша команда».

В’їзд заборонений? Українських уболівальників усе одно не бракуватиме

На день проведення гри так і не вдалося з’ясувати, наскільки заповненим буде стадіон «Олімпіко». Британські журналісти на передматчевих пресконференціях висловлювали занепокоєння малою присутністю англійських фанів. Через поширення вірусного варіанту «дельта» італійська влада від 18 червня запровадила суворі правила перетину кордону для громадян Великої Британії. На Апеннінах пандемічна ситуація вважається контрольованою, кампанія «антиковідного» щеплення триває успішно, але влада закликає до ретельного дотримання чинних обмежень.

Організатори поєдинку напередодні інформували про продаж трохи більше від половини квитків від дозволених у час пандемії 16 тисяч місць стадіону, який розрахований на 70 тисяч глядачів. Англійська й українська федерації футболу мали у своєму розпорядженні по 2500 тисячі квитків на продаж. Після запиту італійської влади УЄФА анулювала квитки, викуплені у Британії, починаючи від 28 червня. У пресі висловлювали побоювання, що навіть із визначених на трибунах місць багато залишаться порожніми.

Наразі очевидно, що фанів із українською символікою як у місті, так і на трибунах буде більше. Із України в’їзд туристам в Італію так само заборонений – але ж і в самій Італії, і в країнах Євросоюзу, з яких в’їзд вільний, українців живе незрівнянно більше, ніж британців!

В очікуванні на вирішальний матч

Серед місцевих українських уболівальників і прибульців із інших країн ЄС початковий ажіотаж довкола квитків стих. Багато кому, хай із труднощами, таки вдалося придбати омріяну перепустку на історичний для них матч. Замість початкових 300 євро ціна стала доступнішою, понад 70 євро за квиток. «Тиск підіймався і заспокійливі пили вночі, поки сайт УЄФА через телефонний застосунок не підтвердив купівлю квитка», – діляться важким досвідом співрозмовники Радіо Свобода.

Попри напружений навчальний графік, студент-аспірант Роман Зінчук прилітає на гру до Рима із французького Марселя. «У мене максимально позитивні емоції, ми вперше граємо у чвертьфіналі на такому чемпіонаті. Англія – дуже сильний суперник, але, як показують інші матчі, на «Євро-2020» усе можливо. Тому головне – підтримувати свою збірну і вірити до кінця!» – поділився сподіваннями на суботній футбольний вечір Роман.

Автошлях у 300 кілометрів від Флоренції до Рима долатиме з цією метою і родина Токарських. Напередодні їхній 11-річний син Вадим Токарський, який займається в місцевій футбольній школі, знявся у відеоролику на пісню «Дій. Змінюй. Надихай» у виконанні співачки і бандуристки Еки (Катерина Царькова), уродженки Запоріжжя. Композицію вона назвала гімном до перемоги національної збірної.

Роксолана Токарська каже, що синьо-жовтий стяг, футбольна форма вже попрасовані і чекають на подію. Ще в дорозі збирається заплітати на голові косиці-дреди сині й жовті.

Після епопеї з купівлею квитків сім’ї довелося оббігати всю Флоренцію у пошуку аптеки, де роблять експрес-тести на пошук вірусу SARS-CoV-2. Нині їх уже рідко де роблять. «Ми взяли за 75 євро квитки, але ми б і більше заплатили, бо така подія надзвичайна! Це наш великий шанс засвітитися у світі, ще раз показати, що Шева знає, як тягнути Україну вперед, тут в Італії усі дуже поважають Шевченка», – сказала палка вболівальниця Роксолана.

Співрозмовники Радіо Свобода закликають співвітчизників гуртуватися на площах і в барах Італії для підтримки футбольної збірної і України. Вони говорять про досягнення ефекту синергії, коли енергія двох і більше об’єднаних людей зростає і перебільшує математичний результат.