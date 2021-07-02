Матч Україна-Англія: посольство Британії згадало гру збірних на Євро-2012 у Донецьку

Посольство Великої Британії напередодні 1/4 чемпіонату Європи з футболу згадало, що останнього разу збірні України й Англії в рамках європейських чемпіонатів зустрічалися на Євро-2012 в окупованому нині Донецьку.

Посольство висловило сподівання, що українська збірна незабаром зможе знову зіграти в підконтрольному Україні Донецьку.

«У той день після дуже напруженого поєдинку Англія вийшла переможцем завдяки голу Вейна Руні. Ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому збірна знову України зможе зіграти в підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму. Британія є партнером, другом і прихильником України у сферах безпеки, реформ та розвитку», – йдеться в заяві британського посольства у твіттері.

Матч Україна – Англія у чвертьфіналі Євро-2020 відбудеться 3 липня на Олімпійському стадіоні в Римі, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Загалом збірні України і Англії зустрінуться увосьме. Команда Андрія Шевченка перемогла англійців одного разу (1:0), це сталося ще 10 жовтня 2009 року в Дніпрі у відбірному турнірі чемпіонату світу-2010. Тоді єдиним у матчі став гол Сергія Назаренка на 30-й хвилині.

Також у зустрічах Україна – Англія були зафіксовані дві нічиї та чотири поразки «синьо-жовтих» (різниця м’ячів промовиста – 3:9). Востаннє команди зустрічалися у кваліфікації чемпіонату світу-2014, тоді було дві нічиї – 1:1 у Лондоні і 0:0 у Києві.

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