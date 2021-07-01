Україна є аутсайдером у протистоянні з Англією – букмекери

Збірна України з футболу має мінімальні шанси у чвертьфінальному протистоянні чемпіонату Європи проти команди Англії. Таким є консенсус-прогноз усіх провідних букмекерських контор.

Коефіцієнт на перемогу родоначальників футболу коливається дещо вище за 1,4, на нічию в цій грі – близько 4,5, на перемогу українців в основний час – близько 10.

Коєфіцієнти на прохід з урахуванням можливості овертайму та пенальті ще промовистіші – шанс побачити у півфіналі англійців букмекери оцінюють в 1,17, українців – 5,6.

Збірні України і Англії зустрінуться увосьме. Команда Андрія Шевченка перемогла англійців одного разу (1:0), це сталося ще 10 жовтня 2009 року в Дніпрі у відбірному турнірі чемпіонату світу-2010. Тоді єдиним у матчі став гол Сергія Назаренка на 30-й хвилині.

Також у зустрічах Україна – Англія були зафіксовані дві нічиї та чотири поразки «синьо-жовтих» (різниця м’ячів промовиста – 3:9). Востаннє команди зустрічалися у кваліфікації чемпіонату світу-2014, тоді було дві нічиї – 1:1 у Лондоні і 0:0 у Києві.

Матч Україна – Англія відбудеться 3 липня на Олімпійському стадіоні в Римі, стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.