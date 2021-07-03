Сьогодні збірна України зіграє у чвертьфіналі «Євро-2020»

Збірна України сьогодні, 3 липня, проведе матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу.
Українці гратимуть проти команди Англії.
Матч відбудеться у Римі. Початок гри – 22:00 за Києвом.
У суботу буде зіграно ще один матч «Євро» цієї стадії – Чехія зустрінеться з Данією. Ця гра почнеться о 19-й за київським часом.
За результатами вчорашніх поєдинків до півфіналу вже пробилися збірні Італії та Іспанії.
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