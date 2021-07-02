Збірна Італії стала другим півфіналістом Євро-2020

Збірна Італії вийшла до півфінальної стадії чемпіонату Європи з футболу, де зіграє з командою Іспанії.

Усі голи у півфінальному протистоянні Італія – Бельгія були забиті в першому таймі. Італійці відзначилися на 31-й і 44-й хвилинах – їхніми авторами стали Ніколо Барелла і Лоренцо Інсіньє.

Бельгійці змогли повернути інтригу ще в компенсований час першого тайму – юний Жеремі Доку заробив пенальті, а Ромелу Лукаку встановив рахунок 1:2.

Незмінним він залишився до фінального свистка, і це означає, що першу півфінальну пару Євро-2020 склали Італія та Іспанія.

Кількома годинами раніше іспанці лише в серії пенальті довели перевагу над командою Швейцарії.