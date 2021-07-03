«Євро-2020»: оприлюднена заявка збірної України на матч із Англією

Тренерський штаб збірної України визначився з заявкою команди на матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу проти Англії. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

До заявки потрапили 24 футболісти: Георгій Бущан, Едуард Соболь, Георгій Судаков, Сергій Кривцов, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Микола Шапаренко, Марлос, Андрій Пятов, Ілля Забарний, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Роман Безус, Олександр Зубков, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Артем Довбик.

Матч Україна – Англія відбудеться сьогодні ввечері в Римі. Початок гри – 22:00 за Києвом.

У суботу буде зіграно ще один матч «Євро» цієї стадії – Чехія зустрінеться з Данією. Ця гра почнеться о 19-й за київським часом.

За результатами вчорашніх поєдинків до півфіналу вже пробилися збірні Італії та Іспанії.