Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

«Євро-2020»: оприлюднена заявка збірної України на матч із Англією

Матч Україна – Англія відбудеться сьогодні ввечері в Римі. Початок гри – 22:00 за Києвом

Тренерський штаб збірної України визначився з заявкою команди на матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу проти Англії. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

До заявки потрапили 24 футболісти: Георгій Бущан, Едуард Соболь, Георгій Судаков, Сергій Кривцов, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Микола Шапаренко, Марлос, Андрій Пятов, Ілля Забарний, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Роман Безус, Олександр Зубков, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Артем Довбик.

Матч Україна – Англія відбудеться сьогодні ввечері в Римі. Початок гри – 22:00 за Києвом.

У суботу буде зіграно ще один матч «Євро» цієї стадії – Чехія зустрінеться з Данією. Ця гра почнеться о 19-й за київським часом.

За результатами вчорашніх поєдинків до півфіналу вже пробилися збірні Італії та Іспанії.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG