Чвертьфінал «Євро-2020»: збірна України гратиме у жовтій формі

Збірна України у матчі чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу проти збірної Англії вийде на поле у жовтій формі. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

«На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми. Англійці зіграють у білому», – мовиться у повідомленні.

Раніше тренерський штаб оприлюднив заявку на сьогоднішню гру.

Матч між Україною та Англією відбудеться у Римі на «Стадіо Олімпіко». Початок гри – 22:00 за київським часом.

У Києві гру транслюватимуть на Спортивній площі. В зв’язку з цим громадський транспорт у столиці працюватиме на годину довше.