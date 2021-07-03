Чвертьфінал «Євро-2020»: збірна України гратиме у жовтій формі

Збірна України у матчі чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу проти збірної Англії вийде на поле у жовтій формі. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
«На нараді за участі представників команд та офіційних осіб матчу було вирішено, що збірна України проведе зустріч у жовтому комплекті форми. Англійці зіграють у білому», – мовиться у повідомленні.
Раніше тренерський штаб оприлюднив заявку на сьогоднішню гру.
Матч між Україною та Англією відбудеться у Римі на «Стадіо Олімпіко». Початок гри – 22:00 за київським часом.
У Києві гру транслюватимуть на Спортивній площі. В зв’язку з цим громадський транспорт у столиці працюватиме на годину довше.
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