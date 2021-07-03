«Євро-2020»: у Києві вночі транспорт працюватиме довше через трансляцію матчу збірної України

У Києві в ніч з 3 на 4 липня громадський транспорт працюватиме на годину довше, через трансляцію на Спортивній площі матчу збірної України з футболу. Про це повідомили у КМДА та «Київпастрансі».

Зокрема, продовжать роботу таких маршрутів:

тролейбусних – №№ 3, 8, 18, 24, 26, 30, 40;

трамвайних – №№ 8, 28.

Окрім того, вночі чергуватимуть резервні автобуси. Їх задіють у випадку необхідності на маршрутах №№ 1Т, 33т, 55, 69, 99.

Столичне метро також працюватиме на годину довше.

У «Київському метрополітені» повідомили, що після закінчення гри можуть бути обмеження на вхід на станціях «Олімпійська», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого». Ці заходи продиктовані вимогами безпеки – задля уникнення масового скупчення пасажирів на платформах.

Матч чвертьфіналу чемпіонату Європи з футболу між збірними України та Англії почнеться о 22:00 за київським часом.