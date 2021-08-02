Головне на ранок: Шевченко йде зі збірної, білоруська спортсменка відмовилася летіти додому, «Талібан» продовжує наступ

Андрій Шевченко оголосив про завершення його контракту з національною збірною України, Британія встановить на українських катерах своє озброєння, Чехія пропонує Тимановській візову підтримку, таліби продовжують наступ в Афганістані, екологи попереджають про загрозу «Північного потоку-2».

Шевченко заявив про завершення його контракту тренера збірної України з футболу

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив, що 1 серпня завершився термін дії його контракту. «Сьогодні добіг кінця мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п’ять років із головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол», – написав він. Шевченко став головним тренером української збірної в липні 2016 року.

Нові військові кораблі для України отримають британські ракети

Ракетні катери, які Велика Британія збудує для України, отримають британське ракетне озброєння, повідомив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії аташе з питань оборони посольства Великої Британії в Україні Тім Вудз. За його словами, судно все ще проєктується, але промисловість Великої Британії працює швидкими темпами над тим, щоб доопрацювати платформу і побачити, де можна встановити українські компоненти. Зокрема, йдеться про газову турбіну, щоб надати ракетним катерам тієї швидкості, яку вони потребуватимуть.

Чехія пропонує Тимановській візову підтримку та міжнародний захист на своїй території

Чехія заявила, що готова надати притулок білоруській легкоатлетці Христині Тимановській та взяти її під міжнародний захист. Міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек заявив після консультацій із прем’єр -міністром Андреєм Бабішем та міністром внутрішніх справ Яном Гамачеком, що Чехія готова надати візову підтримку та міжнародний захист Тимановській у Чехії.

В Афганістані таліби атакують Герат, Кандагар і Лашкаргах

Бойовики руху «Талібан» входять до Герату, півмільйонного адміністративного центру однойменної провінції Західного Афганістану. На півдні антиурядові сили намагаються здобути контроль над Кандагаром і Лашкаргахом. За підрахунками іноземних спостерігачів, таліби контролюють близько 50% території країни. Але самі члени руху кажуть, що вони контролюють 80% території Афганістану.

«Північний потік-2» не відповідає кліматичним цілям Німеччини – голова агентства із захисту довкілля

Нові кліматичні цілі можуть зробити газопровід «Північний потік 2» застарілим, припускає президент Німецького агентства із захисту довкілля (UBA) Дірк Месснер. «Північний потік-2» може швидко стати чимось на зразок динозавра серед енергетичних проєктів, тому що ми хочемо обійтись без нульових викидів до 2045 року», – заявив Месснер. Високопоставлений німецький чиновник з питань охорони довкілля вказав на те, що створений після виборів наступного місяця уряд Німеччини повинен буде переслідувати амбітні цілі щодо захисту клімату. 10 червня компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила про завершення будівництва морської частини першої нитки цього газогону з загалом двох.