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Суспільство

2 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Жінки-військові на параді до Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2018 року

Які події очікуються?

  • В Європі відзначають Міжнародний день Голокосту ромів.
  • В рамках форуму «Україна 30» відбудеться презентація концепції святкування 30-річчя Незалежності України.
  • Продовжиться судове слухання щодо обрання запобіжного заходу колишньому голові Конституційного суду Олександру Тупицькому за підозрою у втручанні в роботу автоматизованої системи розподілу справ.

Цей день в історії

  • 1943 року спалахнуло повстання в’язнів у концтаборі «Треблінка» у Польщі, яке згодом було жорстоко придушене.
  • 1989 року обвалилися колони з балконом і накриттям над входом у Головпоштамт на площі Жовтневої революції в центрі Києва (сучасний майдан Незалежності). 11 осіб загинули під завалом.
  • 1990 року почалося вторгнення іракських військ у Кувейт, яке стало підставою для військової операції «Буря в пустелі».
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