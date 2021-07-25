«Побачимо»: Кент про те, чи можуть США застосувати санкції проти Тупицького

Тимчасовий повірений у справах США в Україні, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Джордж Кент в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода висловив думку про те, чи можуть США застосувати санкції проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, щодо якого нинішня влада України висуває низку звинувачень.

На запитання в «Суботньому інтерв’ю» про те, що, за даними джерела Радіо Свобода, Київ звертався до Вашингтона з закликом застосувати проти Тупицького такі ж санкції, як і щодо олігарха Ігоря Коломойського, він відповів: «Ми завжди шукаємо можливість використати механізми в нашому законодавстві, щоб підтримати верховенство права і боротися з корумпованими офіційними особами. Я можу сказати лише це».

На прохання підтвердити або спростувати те, чи дійсно було таке звернення, Кент відповів: «Побачимо».

16 липня в Офісі генерального прокурора заявили, що Олександрові Тупицькому повідомили про нову підозру – нібито в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що, за версією ОГП, призвело до підробки інформації. При цьому в повідомленні про це Тупицького назвали «колишнім» головою Конституційного суду, хоча він далі обіймає цю посаду.

Наразі не відомо, чи дійсно Тупицькому здійснили процесуальне повідомлення про цю підозру – він не з’явився на виклик до ОГП, бо, як повідомляв раніше його адвокат, повістку про цей виклик вручили з порушенням норм Кримінального процесуального кодексу.

Крім того, в Державному бюро розслідувань повідомляли Радіо Свобода, що, крім втручання в автоматизований розподіл судових справ, Тупицького перевіряли на причетність іще до одного можливого кримінального правопорушення, а саме самовільного присвоєння владних повноважень.

Щодо Тупицького вже розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка, що, як стверджується, він міг вчинити ще до приходу на роботу до КСУ.

Також щодо нього розглядалася, але була закрита справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму.

Тупицький заперечує причетність до порушення закону.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. Це сталося наступного дня по тому, як 28 грудня в ДБР заявили, що завершили досудове розслідування щодо Тупицького у згаданій вище справі про підкуп свідка.

26 лютого президент видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць.

При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх – Тупицький протягом того терміну не здійснював функцій судді.

Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжував оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення».

Тим не менше, це рішення Зеленського спричинило думку, ніби Тупицький уже не є головою КСУ. З одного боку, це викликало «двовладдя» в Конституційному суді, з іншого, на Тупицького й після того указу продовжували розподіляти справи.

Конституційність того указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Тим часом 14 липня стало відомо, що Верховний суд визнав протиправним і скасував згаданий указ Зеленського, яким президент скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. В офісі президента заявили, що оскаржать це рішення.