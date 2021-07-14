Зеленський подасть апеляцію на рішення Верховного суду щодо Тупицького – Подоляк

Президент України Володимир Зеленський подаватиме апеляцію на рішення Верховного суду про визнання протиправним указу глави держави про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

«Маємо практично ідеальний приклад великої політичної корупції. Коли галузеве співтовариство категорично опирається фундаментальній реформі. Верховний суд щойно всупереч юридичній логіці ухвалив рішення на користь Тупицького, визначивши недійсним указ президента Зеленського про скасування указу Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це не остаточне рішення – буде апеляція. Буквально на днях», – заявив Подоляк.

Він додав, що рішення Верховного суду слід вважати проявом опору суддів реформі.

«Саме сьогодні депутати проголосували за законопроєкт №5068 про очищення Вищої ради правосуддя, раніше підтримали законопроєкт № 3711-д з пропозиціями президента про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І те, що саме сьогодні з’явилося ось таке рішення Верховного суду щодо Тупицького – не просто символічно. Це вказує на змову зі зламу реформи. Безумовно, президент не дозволить зупинити очищення судової системи. Ухвалені закони працюватимуть. Тупицький, чинні судді і будь-хто інший не отримає можливості зламати реформу», – додав Подоляк.

Радник керівника ОПУ додав, що рішення оскаржать у Великій палаті Верховного суду.

У Верховному суді в коментарі Радіо Свобода підтвердили інформацію про те, що суд визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського, яким скасовано указ Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць.

При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх.

Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжував оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення».

Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму. Тупицький заперечує причетність до порушення закону.