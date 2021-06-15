КСУ після протесту суддів поновив роботу, Тупицький каже: працює дистанційно

Конституційний суд України відновив роботу після того, як днями вона була заблокована через вимогу частини суддів допустити до участі в роботі суду його голову Олександра Тупицького, якого вже тривалий час не допускає до будівлі КСУ Управління державної охорони.

Як повідомив відділ комунікацій Конституційного суду, його Велика палата провела 15 червня низку пленарних засідань, на яких розглядала принаймні п’ять справ і постановила шість ухвал із різних питань.

Голова КСУ Олександр Тупицький, зі свого боку, повідомив кільком агентствам, що разом із суддею Олександром Касмініним бере участь у роботі суду дистанційно – шляхом спілкування електронною поштою, якою вони отримують матеріали, розглядають їх і передають тим суддям, які працюють у будівлі КСУ, свої зауваження й пропозиції. Там на засіданнях наразі головує заступник Тупицького Сергій Головатий.

У майбутньому, сказав Тупицький, він і Касмінін також планують брати участь у відкритих засіданнях Конституційного суду в режимі онлайн.

За його словами, судді домовилися працювати таким чином після того, як 10 червня шестеро суддів відмовилися брати участь у засіданнях КСУ і тим самим заблокували його роботу, вимагаючи його і Касмініна участі в розгляді справ.

Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.

Зокрема, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць.

При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх.

Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжує оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Одночасно був скасований і аналогічний указ про призначення суддею КСУ Касмініна.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення».

Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму.