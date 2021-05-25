До суду направили обвинувальний акт стосовно колишнього голови КСУ Тупицького – прокуратура

До Печерського районного суду Києва направили обвинувальний акт стосовно колишнього голови Конституційного суду України, повідомив Офіс генерального прокурора. Обставини, описані в повідомленні, вказують на справу судді КСУ Олександра Тупицького.

Йому інкримінують «введення в оману суду або іншого уповноваженого органу» та «перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку».

За даними слідства, у жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, щоб він відмовився давати показання або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод».

У прокуратурі стверджують, що впродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Наприкінці 2020 року Тупицькому повідомили підозру в межах цього провадження.

27 березня президент Володимир Зеленський скасував укази Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Тупицький нині оскаржує указ президента і заперечує звинувачення в порушеннях закону.

18 травня Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування.