У Верховному суді зупинили розгляд одного з позовів Тупицького щодо його відсторонення до вирішення іншого позову

У Верховному суді зупинили розгляд одного з позовів голови Конституційного суду України Олександра Тупицького щодо одного з двох указів президента Володимира Зеленського про його відсторонення з посади до часу, доки не набуде чинності рішення за іншим позовом, який іще перебуває в процесі розгляду.

Як повідомили в Верховному суді, таку ухвалу зробив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду в справі № 9901/57/21. Вона стосується позову Тупицького, яким він оскаржує другий указ Зеленського про продовження терміну його відсторонення з посади судді – з 28 лютого терміном на один місяць.

Таким чином, провадження в цій справі наразі зупинене, доки не набуде чинності майбутнє, ще не ухвалене судове рішення в аналогічній справі № 9901/43/21. У ній Тупицький оскаржує перший указ Зеленського, яким той відсторонював його з посади судді з 29 грудня 2020 року на двомісячний термін, повідомили в Верховному суді.

Нинішня ухвала, якою суд задовольнив клопотання представника відповідача, може бути оскаржена до Великої палати Верховного суду.

Справа щодо першого указу Зеленського щодо Тупицького наразі так само перебуває в процесі розгляду.

Згаданими указами президент тимчасово відсторонював голову КСУ з посади судді, але при цьому суддівський статус у нього залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ. У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх. Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжує оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

Тим часом іншим указом 27 березня, до часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Одночасно був скасований і аналогічний указ про призначення суддею КСУ Олександра Касмініна. Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді не є серед підстав для звільнення судді з посади чи припинення його/її повноважень.

Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Незважаючи на це, Управління державної охорони не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду. Це викликало протест низки інших суддів, які відмовляються розглядати справи без присутності голови суду.

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму.