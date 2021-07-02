На Тупицького продовжили розподіляти справи – попри скасування Зеленським указу про його призначення

Після скасування президентом Володимиром Зеленським указу про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду на нього продовжили розподілятися судові справи. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та «UA:Перший»).

9 квітня 2021 року до КСУ надійшла скарга екссудді Дарницького районного суду Євгена Вовка щодо конституційності статей закону про «Вищу раду правосуддя», а також «Про судоустрій і статус суддів». Суддею-доповідачем був призначений Олександр Тупицький. Через місяць, 12 травня, до Тупицького також потрапила конституційна скарга громадянина Владислава Дуди – щодо конституційності статті Кримінального процесуального кодексу.

Такі дані «Схемам» надали в Секретаріаті КСУ у відповідь на прохання журналістів ознайомитися з розподілом справ між суддями протягом лютого-травня 2021 року.

При цьому 27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Водночас, експерти зауважують, що скасування указу, відповідно до закону про КСУ, не означає звільнення з посади чи припинення повноважень судді. Сам Тупицький оскаржує рішення президента у Верховному суді.

27 жовтня 2020 року під головуванням Тупицького судді КСУ проголосували за визнання неконституційною статті про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації і скасували її.

28 грудня 2020 року слідчі ДБР повідомили Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених частиною 2 статті 384, статті 386 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).

До цього «Схеми» опублікували запис розмови за участю Олександра Тупицького, який свідчить про те, що голова Конституційного суду до нинішньої посади як районний суддя Донецька у період 2006-2010 років за допомогою впливу та знайомств у суддівському корпусі брав участь у подіях, які призвели до заволодіння майном заводу у місті Зугрес (Донецька область) та, схоже, отримав свою частку у цьому підприємстві через довірену особу.

Після цього, вже працюючи заступником голови КСУ, Тупицький намагався відмовити свідка від свідчень правоохоронцям про ці події та заявляв, що хотів би отримати фінансову винагороду за владнання давнього корпоративного конфлікту.

Пізніше «Схеми» повідомили, що у ДБР перевіряють Тупицького на причетність до ще двох кримінальних злочинів. Журналісти запитали у нього, чи знає він про нові статті, на що він відповів, що «вперше чує».