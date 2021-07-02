Двовладдя у Конституційному суді: два керівники видають суперечливі накази

У Конституційному суді триває «війна розпорядженнями» між головуючим на засіданнях Сергієм Головатим та Олександром Тупицьким, який не може потрапити до суду після указів президента Володимира Зеленського про його відсторонення, а потім і скасування указу про призначення суддею КСУ. Тупицький видає свої розпорядження дистанційно, як голова Конституційного суду, а Сергій Головатий – як виконувач обов’язків голови цього суду.

Про невизначеність із керівництвом КСУ йдеться у розслідуванні «Хаос у Конституційному суді» програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Журналісти виявили, що Олександр Тупицький скасував розпорядження Сергія Головатого від 9 березня – про скликання засідання КСУ щодо направлення до комісії з питань регламенту та етики цього суду лист від ДБР «про вчинення суддею Тупицьким істотного дисциплінарного проступку, грубого та систематичного нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді».

Державне бюро розслідувань раніше повідомило Тупицькому про підозру у завідомо неправдивих показаннях та підкупі свідка з метою відмови від дачі показань, а напередодні «Схеми» опублікували розмови голови КСУ, які можуть свідчити про його причетність до суддівського шахрайства та отримання хабарів. Сам Тупицький звинувачення заперечує.

«Засідання могло стати першим кроком для легітимного звільнення судді Тупицького. Якщо комісія визнає дисциплінарний проступок у його діях, то остаточне рішення щодо його звільнення уже можуть ухвалити всі судді Конституційного суду», – мовиться у розслідуванні.

Тупицький заявив, що скасував розпорядження Головатого через те, що, на його думку, воно було ухвалене з перевищенням повноважень.

Згодом він також попросив перенаправити йому копію запиту від заступника керівника управління ДБР, в якому могли міститися і матеріали досудового розслідування щодо Тупицького. Раніше ці матеріали слідчі направили Сергієві Головатому.

У свою чергу, Олександр Тупицький видав два інші розпорядження – на бланку голови КСУ. Він скликав засідання, щоб розглянути невідповідність займаній посаді не його, а Сергія Головатого.

А також іще одне – схоже на те, яке пропонував Сергій Головатий, але зі зміненим порядком денним, з вимогою обговорити звернення ДБР, а не «щодо дисциплінарного проступку Тупицького».

У пресслужбі Конституційного суду повідомили, що засідання не відбулося, бо до нього не допустили Тупицького. Водночас суддя КСУ Ігор Сліденко поінформував «Схеми», що судді зібралися, але засідання було «нерезультативним».

Також Тупицький наприкінці квітня скасував дію розпорядження, виданого Головатим про тимчасове зупинення виплати йому і судді Олександру Касмініну заробітної плати та використання службових автомобілів, і попросив розпочати службову перевірку щодо самого судді Головатого.

Через місяць після обміну розпорядженнями журналісти «Схем» зафіксували, як Олександр Тупицький приїжджав до Голосіївського суду на службовому авто із літерами КС.

На уточнення журналістів, чому він користується службовим авто, адже їздить до іншого суду у приватних справах, Тупицький відповів: «Тому що так прийнято».

27 березня цього року президент Володимир Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Водночас скасування указу, відповідно до закону про КСУ, не означає звільнення з посади чи припинення повноважень судді. Сам Тупицький оскаржує рішення президента у Верховному суді.

Журналісти також поцікавились у суддів КСУ, кого вони вважають головою суду, але більшість відповіла не по суті або ухилилась від відповіді.

15 червня Конституційний суд України відновив роботу після того, як вона була заблокована через вимогу частини суддів допустити до участі в роботі суду його голову Олександра Тупицького, якого вже тривалий час не допускає до будівлі КСУ Управління державної охорони.

Як повідомив тоді Тупицький, робота суду була розблокована після того, як він почав брати в ній участь дистанційно.

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