Адвокат Тупицького повідомив про виклик голови КСУ до прокуратури. Захисник заявляє про порушення

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова викликає Олександра Тупицького до свого офісу 16 липня об 11:00 «для процесуальної дії – вручення повідомлення про підозру у кримінальному провадженні». Про це пізно ввечері 14 липня повідомив адвокат голови Конституційного суду України Ростислав Кравець, заявивши про порушення норм Кримінального процесуального кодексу під час вручення повістки о 21:55.

«Самої підозри, щоправда, ще немає, але до ранку планують написати… Суддівське самоврядування та Вища рада правосуддя поки мовчать. Хоча скоро вже і за ними прийдуть», – написав захисник у фейсбуці, додавши копію повістки.

Президент України Володимир Зеленський подаватиме апеляцію на рішення Верховного суду про визнання протиправним указу глави держави про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. Про це 14 липня заявив у коментарі Радіо Свобода радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У Верховному суді в коментарі Радіо Свобода підтвердили інформацію про те, що суд визнав незаконним указ президента Володимира Зеленського, яким скасовано указ Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць.

При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх.

Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжував оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення».

Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму. Тупицький заперечує причетність до порушення закону.