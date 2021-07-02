Самі судді досі відмовляються вивчати обставини ймовірного дисциплінарного проступку Олександра Тупицького, а Офіс президента вже планує оголосити на його місце новий конкурс. Що, на думку експертів, може стати «бомбою сповільненої дії» – бо посилить правову невизначеність. «Схеми» проаналізували, що відбувається в Конституційному суді, що не так з розподілом справ у цьому суді, як вдалося ухвалити резонансне рішення, пов’язане із заводом Коломойського та НАБУ, і чому питання довіри і легітимності сьогодні ставлять уже не лише до Тупицького, ай до всього КСУ і майбутніх ухвалених ним рішень. Розслідування Сергія Андрушка
Хаос у Конституційному суді: двовладдя через указ Зеленського та дива розподілу справ (СХЕМИ №301)
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Оксана Пеленська
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