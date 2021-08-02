Футбол: хто очолить збірну замість Шевченка?

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко попрощався з командою та вболівальниками. У своєму зверненні він зазначив, що його контракт зі збірною офіційно завершено. Влітку 2021 року Андрій Шевченко вивів збірну України до чвертьфіналу Євро-2020, що стало найкращим досягненням на чемпіонаті Європи в історії синьо-жовтої збірної. Тому його рішення не подовжувати контракт, коли до світової першості залишається пів року, викликало здивування і у футбольних експертів, і у вболівальників. Хто тепер замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера?

Чому це несподіванка?

Шевченко ще в липні казав, що після п'яти років у збірній, він не проти спробувати свої сили в клубі.



Раніше, у травні, Андрій Павелко – президент Української асоціації футболу – зазначав, що у Шевченка діючий контракт із можливістю продовження до світової першості 2022 року.

«Всі повинні розуміти, що наша збірна буде з тим тренерським штабом, який дає результат. Не бачу передумов, щоб Шевченко не допрацював контракт до кінця відбору ЧС-2022 і, сподіваюся, сам чемпіонат світу», – казав Андрій Павелко.



Той факт, що в перший день про кінець контракту не змогли нічого коментувати навіть пресаташе збірної та самого Шевченка, лише більше підтверджують чутки від спортивних експертів, що тренер та УАФ не змогли домовитися про зарплату.

Адже у червні Андрій Павелко зазначав, що теперішня збірна найдорожча в історії України. «І ви розумієте, чому, дивлячись на тренерський штаб», – казав Павелко.

У чому все ж таки причина?

Серед чуток:

не домовилися про заробітню плату. Мовляв, УАФ збиралося урізати зарплату тренерського штабу вдвічі.

не виплатили повністю преміальні за «Євро-2020».

велися перемовини та були спроби підписати контракт з іншим тренером до того, як Шевченко заявив, що збирається йти з посади.

Хто може замінити Андрія Шевченка?

«Я думаю, що будуть якісь близькі варіанти, про які вже пишуть у ЗМІ – Маркевич, Михайличенко, Протасов чи Дем'яненко. Залишається пів року циклу і я не знаю тренера, який готовий підірватися на цю роботу. Ясно, що кандидатура оптимальна – це Ребров, але він кілька місяців тому підписав контракт із іншим клубом. Можливо, чекатимуть, коли він зможе прийти. Але тоді потрібен тренер, який буде згодний працювати лише пів року, а потім піти. Бути таким умовно – виконувачем обов’язків», – каже ведучий «ТаТоТаке» Андрій Сеньків.

«Маркевич – це справжнісінька кандидатура. У нас кандидатур «навалом», питання чи хоче хтось очолювати збірну. Скрипник теж чудова кандидатура, він комунікабельний, як і Маркевич», - зазначив футбольний експерт Віктор Леоненко.

Серед футбольних експертів найчастіше прогнозують три кандидати – Мирон Маркевич, Сергій Ребров та Олексій Михайличенко.

Чутки про призначення Сергія Реброва тренером збірної України ходили ще задовго до Євро. Тим більше, що на той момент його контракт із угорським «Ференцварошем» завершився, а тому українські вболівальники чекали його керманичем збірної.

Ребров ніколи не був проти очолити збірну, але неодноразово в інтерв'ю журналістам заявляв, його історія зі збірною писатиметься вже після того, як у Шевченка закінчиться контракт зі збірною.

Проте на початку червня з'явилася інформація, що Реброва призначили новим тренером «Аль-Айна» з ОАЕ. Але конкретики щодо домовленостей озвучено не було, а тому незрозуміло, чи може Ребров достроково розірвати контракт заради збірної.

Мирон Маркевич. З одного боку – це досвідчений тренер, який постійно поруч з командою. А отже знає гравців на 100%. Крім того, він вже був керманичем національної збірної та тоді Маркевич був першим українським тренером, при якому команда не програла жодного матчу.

Інша справа, що Маркевич вже давно не тренував жодну команду, кажуть футбольні експерти.

Якщо Маркевич із різних причин відмовиться стати головним тренером збірної, то наступним кандидатом є віцепрезидент УАФ, екстренер «Динамо» (Київ) Олексій Михайличенко, кажуть спортивні експерти.

Також серед кандидатів Роман Григорчук, який нещодавно повернувся з Білорусі, та поки що не заявляв про роботу з якимось українським клубом.

Не виключають і можливості, що новим тренером стане Віктор Скрипник, який наразі очолює «Зорю», але контракт із луганською командою у нього закінчується наприкінці сезону 2021/2022.

9 серпня відбудеться Виконком УАФ, на якому, скоріше за все, буде вирішено питання стосовно тренерського штабу національної збірної України.