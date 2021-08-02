В УАФ заявили, що визначаться з тренерським штабом збірної України 9 серпня

Засідання виконавчого комітету Української асоціації футболу щодо питання тренерського штабу збірної України відбудеться 9 серпня. Про це заявив в коментарі Радіо Свобода керівник пресслужби УАФ Ярема Городчук.

«Засідання Виконкому УАФ, де розглянуть питання по тренерському штабу, заплановано на 9 серпня», – повідомив Городчук.

Раніше головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко повідомив, що 1 серпня завершився термін дії його контракту. Він став головним тренером української збірної в липні 2016 року.