Футбол: Ребров заявив, що «був би радий» очолити збірну, але має контракт з клубом з ОАЕ

Український наставник клубу «Аль-Айн» Сергій Ребров наголосив, що «був би радий» очолити національну футбольну команду, однак наразі має контракт з клубом. Відповідну заяву 12 серпня поширила пресслужба клубу з ОАЕ.
«У випадку, якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я обов’язково візьмуся тренувати національну збірної своєї країни», – цитує Реброва пресслужба «Аль-Айна».
Раніше Реброва називали одним з претендентів на посаду головного тренера національної збірної з футболу. Зокрема про це заявляв Мирон Маркевич.
Ребров очолює «Аль-Айн» останні півтора місяця, до того впродовж трьох років він успішно працював в угорському «Ференцвароші».
На початку серпня про відставку з посади головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко, головним досягненням якого став вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.
В УАФ кілька разів переносили оголошення нового наставника національної команди.
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