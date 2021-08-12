Футбол: Ребров заявив, що «був би радий» очолити збірну, але має контракт з клубом з ОАЕ

Український наставник клубу «Аль-Айн» Сергій Ребров наголосив, що «був би радий» очолити національну футбольну команду, однак наразі має контракт з клубом. Відповідну заяву 12 серпня поширила пресслужба клубу з ОАЕ.

«У випадку, якщо клуб вирішить, що я повинен піти, я обов’язково візьмуся тренувати національну збірної своєї країни», – цитує Реброва пресслужба «Аль-Айна».

Раніше Реброва називали одним з претендентів на посаду головного тренера національної збірної з футболу. Зокрема про це заявляв Мирон Маркевич.

Ребров очолює «Аль-Айн» останні півтора місяця, до того впродовж трьох років він успішно працював в угорському «Ференцвароші».

На початку серпня про відставку з посади головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко, головним досягненням якого став вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

В УАФ кілька разів переносили оголошення нового наставника національної команди.