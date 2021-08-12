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В УАФ знову змінили дату рішення щодо наступника Шевченка на чолі збірної

На початку серпня про відставку з посади головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко

Українська асоціація футболу ухвалить рішення щодо тренерського штабу збірної України на початку наступного тижня. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода керівник пресслужби УАФ Ярема Городчук.

«Сьогодні(12 серпня – ред.) рішення не буде. Швидше за все, воно буде найближчим часом, на початку наступного тижня», – сказав Городчук.

Раніше в УАФ повідомляли, що рішення щодо головного тренера можуть ухвалити 12 серпня.

Серед кандидатів на посаду головного тренера називали прізвища Сергія Реброва, Мирона Маркевича та інших фахівців.

Сам Маркевич 7 серпня заявив, що йде з посади голови комітету національних збірних України, а наступним наставником «синьо-жовтих» стане Сергій Ребров.

Упродовж останніх півтора місяця Сергій Ребров очолює клуб «Аль-Айн» із Об’єднаних Арабських Еміратів, а до того впродовж трьох років успішно працював в угорському «Ференцвароші».

На початку серпня про відставку з посади головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко, головним досягненням якого став вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

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