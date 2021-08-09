В УАФ уточнили, коли визначать нового головного тренера збірної

Українська асоціація футболу (УАФ) 12 серпня вірогідно ухвалить рішення щодо нового головного тренера збірної. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода керівник пресслужби УАФ Ярема Городчук.

«Вірогідно, що рішення буде 12 серпня», – заявив Городчук.

Він додав, що сьогоднішнє засідання виконавчого комітету УАФ відбудеться о 16-й годині.

Раніше стало відомо, що УАФ 9 серпня проведе засідання свого виконавчого комітету.

Серед кандидатів на посаду головного тренера називали прізвища Сергія Реброва, Мирона Маркевича та інших фахівців.

Сам Маркевич 7 серпня заявив, що йде з посади голови комітету національних збірних України, а наступним наставником «синьо-жовтих» стане Сергій Ребров.

Упродовж останніх півтора місяця Сергій Ребров очолював клуб «Аль-Айн» із Об’єднаних Арабських Еміратів, а до того впродовж трьох років успішно працював в угорському «Ференцвароші».

На початку серпня про відставку з посади головного тренера збірної України оголосив Андрій Шевченко, головним досягненням якого став вихід до чвертьфіналу чемпіонату Європи.