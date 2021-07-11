«Якщо є проблема – навіщо мовчати». Як Олександр Зінченко, Андрій П’ятов та інші українські футболісти жертвують на благодійність

Тимофій Рожанський

Олеся Григоришин

Андрій Шурин

Збірна України добилася найкращого в своїй історії результату на Чемпіонаті Європи з футболу, дійшовши до чвертьфіналу. Але запам’яталася вона не тільки цим: захисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко оплатив на свій гонорар за «Євро-2020» приїзд відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера до Львова: лікар оперував дітей із вродженими і післяопіковими пошкодженнями.

«Дуже різні операції, різні діагнози, – розповідає Клаус Екснер. – У багатьох дітей вроджені вади обличчя, багато дітей не можуть розплющити очі, їм доводиться ходити з відхиленою головою. Багато дітей зазнали травм, які ми теж будемо лікувати. Ми намагаємося зробити все, що можливо».

(відео російською мовою)

Крім Олександра Зінченка, призові від участі в «Євро-2020» пожертвував на благодійність і капітан української збірної Андрій Ярмоленко. Ще до початку турніру він вирішив, що віддасть свої призові хворим і нужденним дітям.

Після медичної реформи на медичні послуги для українців із держбюджету має виділятися не менше ніж 5% від ВВП, але на ділі виходить значно менше, до того ж значна частина витрат іде на боротьбу з коронавірусною епідемією.

«Виявилося, що в нас нічого немає»

«Охмадит» – найбільша дитяча клініка в Україні. Щорічно тут лікуються до 20 тисяч дітей, здійснюються найскладніші і найдорожчі операції. «У 2020 році ми зробили останній різновид трансплантації, який не робився за всю історію незалежної України. Це трансплантація від донора-неродича», – розповідає заввідділу трансплантації кісткового мозку клініки Олександр Лисиця.

«Тут перебувають діти, які борються за останній шанс, – продовжує Лисиця. – Це резистентна форма лейкемії, вроджений імунодефіцит, метаболічні захворювання. За межами цього відділення є або перемога над захворюванням, або смерть. Середнього немає. І щоб реалізувати це в реаліях України , об’єднується величезна кількість людей. Ми завжди вдячні і нашим спонсорам, і людям, які приїжджають надати психологічну підтримку».

Один із жертводавців клініки – воротар збірної України і донецького «Шахтаря» Андрій П’ятов. Уперше П’ятов прийшов в «Охматдит» на запрошення – на виписку пацієнта, який любив футбол і вболівав за «Шахтар». Потім він став жертвувати клініці гроші. За його словами, благодійність – це не рідкість для українських футболістів, але не всі вони люблять про це говорити.

«Я сам раніше теж думав, що благодійність, добрі справи повинні робитися тихо, – розповідає Андрій П’ятов. – Але світ змінився, він став більш соціальним. Він живе цим. Соціальні мережі, ось це все. І якщо є така проблема – навіщо мовчати?»

П’ятов жертвує гроші не тільки на медицину, а й на армію. «Ми підтримували в найгарячішу точку, в 2014–2015 роки. Виявилося, що у нас нічого немає, що у нас така бідна армія, її розікрали і все було на волонтерах», – зазначає П’ятов.

Українській армії також допомагають футболісти Євген Селін, Роман Зозуля і тренер Мирон Маркевич.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вже 15 років займається благодійністю і навіть створив свій благодійний фонд. Але, як і багато інших футболістів, має за краще не розповідати про це в інтерв’ю.