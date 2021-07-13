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УЄФА склав символічну збірну «Євро-2020»

Гравець збірної Англії Рахім Стерлінг

Європейський футбольний союз оприлюднив символічну збірну чемпіонату Європи, який завершився 11 липня.

Збірну склали технічні спостерігачі УЄФА. До неї увійшли п’ять гравців збірної Італії, три футболісти англійської команди, по одному представнику Данії, Іспанії та Бельгії.

Символічна збірна виглядає наступним чином:

  • воротар – Джанлуїджі Доннарумма (Італія);
  • захисники – Кайл Вокер (Англія), Леонардо Бонуччі (Італія), Гаррі Магуайр (Англія), Леонардо Спінаццола (Італія);
  • півзахисники – П’єр-Еміль Хейбьєрг (Данія), Жоржиньйо (Італія), Педрі (Іспанія);
  • нападники – Федеріко К’єза (Італія), Ромелу Лукаку (Бельгія), Рахім Стерлінг (Англія).

Чемпіонат Європи з футболу виграла збірна Італії, здобувши перемогу у фіналі над збірною Англії завдяки серії пенальті.

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