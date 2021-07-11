Єлизавета ІІ побажала удачі збірній Англії у фіналі «Євро-2020»

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ побажала удачі збірній Англії у фіналі чемпіонату Європи з футболу, повідомляє ВВС.

У своєму листі королева згадала, як у 1966 вручила Кубок світу капітанові англійської збірної Боббі Муру.

«П’ятдесят п’ять років тому мені пощастило вручити Кубок світу Боббі Муру і я бачила, що означає для гравців, керівництва та персоналу досягти та виграти фінал великого міжнародного турніру з футбол. Я та моя родина хочемо привітати вас з виходом у фінал чемпіонату Європи, а також побажати удачі завтра з надією, що історія зафіксує не лише ваш успіх, а й дух, відданість і гордість, які ви продемонстрували», – наголосила Єлизавета.

Прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон у своєму зверненні зазначив, що команда вже ввійшла в історію, коли вперше за 55 років вивела Англію у фінал великого міжнародного турніру.

«Ви створили команду братів, чия енергія, наполегливість і робота в команді – і чистий хист - виблискують у всьому, що ви робите. Ви підняли настрій всій країні, і завтра ми знаємо, що ви також можете підняти цей трофей. Ми не просто сподіваємось чи молимося. Ми віримо у вас, Гарет, і у вашу неймовірну команду. Від імені всієї нації – удачі, проведіть чудову гру – і поверніть футбол додому!» – заявив Джонсон.

Онук Єлизавети ІІ, герцог Кембріджський Вільям, який є президентом Англійської футбольної асоціації, заявив, що «не може повірити, що це насправді відбувається».

«Ви показуєте найкраще, що є в Англії, і ми всі з вами. Вся країна з вами. Тож поверніть його додому», – мовиться у зверненні принца Вільяма.

Збірна Англії зіграє сьогодні проти збірної Італії на лондонському «Вемблі». Початок матчу – о 22:00 за київським часом.