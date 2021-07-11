Сьогодні відбудеться фінал чемпіонату Європи з футболу

У неділю, 11 липня, відбудеться фінал чемпіонату Європи з футболу. За трофей поборються збірні Англії та Італії.

Команди гратимуть на стадіоні «Вемблі» у Лондоні. Початок гри – 22:00 за київським часом.

В Україні матч транслюватимуть телеканали «Україна», «Футбол 1» та «Футбол 2».

Збірна Англії потрапила до фіналу, перегравши команду Данії. Італійці переграли іспанців.

Для італійців це четвертий фінал «Євро», у 1968 році вони святкували перемогу на турнірі.

Англійці вперше гратимуть у фіналі чемпіонату Європи.