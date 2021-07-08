Англія обійшла Данію і вийшла у фінал Євро-2020

Збірна Англії виграла в пів фіналі проти Данії – таким чином закінчився матч 7 липня на стадіоні Вемблі.

Основний час завершився внічию, проте зрештою англійці виграли з рахунком 2:1. Голи за них забили Сімон К’єр на 39 хвилині і Гаррі Кейн у додатковому часі, на 104-й. Гол за датчан забив Міккель Дамсгор на 30 хвилині.

Відтак Англія виходить у фінал, де зіграє проти Італії, яка 6 липня вийшла переможницею з матчу проти Іспанії.

Фінальний матч відбудеться 11 липня в Лондоні та розпочнеться о 22:00.